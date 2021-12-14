Врач-инфекционист заявил о безопасном совмещении разных вакцин от COVID-19

При вакцинации разными препаратами организм лучше готов к мутациям вируса

Совмещать вакцины от коронавируса разных производителей безопасно, поскольку все препараты имеют один и тот же механизм воздействия на организм, заявил «РИА Новости» врач-инфекционист Андрей Поздняков.

По его словам, вакцинация препаратами, произведенными разными компаниями, возможна и безопасна. Несмотря на то что вакцины предусматривают разные способы доставки антигена, принцип их действия остается тем же — защита организма от вируса.

Кроме того, возможна и клиническая польза от вакцинации разными препаратами.

«Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка», — сообщил врач.

При этом, по словам специалиста, смешанная вакцинация не поможет победить коронавирус. Важно исключительно количество вакцинированных людей.

Напомним, в Челябинской области поставить прививку от коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства, в КРК «Мегаполис» до 31 декабря, в круглосуточных пунктах вакцинации, а также в торгово-развлекательных комплексах.