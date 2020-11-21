Восемь южноуральцев с коронавирусом скончались за сутки

На сегодняшний день зафиксировано 218 новых случаев заболевания.

На утро 21 ноября в Челябинской области официально зарегистрировано 24395 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки заболели 218 человек. Обновлённую статистику опубликовал Минздрав Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах с подтверждённым диагнозом COVID-19 остаются 7073 пациента. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— рассказали в ведомстве.

За сутки выздоровели 133 человека, всего с начала пандемии из больниц выписаны 16489 южноуральцев. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, нет.

«За последние сутки скончались восемь пациентов. От COVID-19: пациентка, 86 лет; пациент, 45 лет; пациент, 71 год; пациентка, 87 лет. От других причин: злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 61 год; атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 95 лет; хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 32 года; постинфарктный кардиосклероз, атеросклероз венечных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 80 лет»,— добавили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии коронавируса проведено 956337 исследований, за последние сутки тесты сдали 7886 южноуральцев.