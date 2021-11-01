Военные передали Челябинской области кислород для больниц

26 тонн кислорода получили лечебные учреждения десяти регионов, включая Южный Урал

По поручению президента Владимира Путина авиационные части Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированные в Челябинской области, Пермском, Красноярском краях, а также аэродромы военно-транспортной авиации ВСК России в Оренбурге и Ульяновске передали 26 тонн сжиженного кислорода в медицинские учреждения десяти субъектов. Кислород получила в том числе Челябинская область, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

«Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества. Данный кислород используется в бортовых системах авиационных комплексов в кислородной системе воздушного судна, предназначенной для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Отметим, что обеспечение кислородом медицинских организаций проводится без ущерба боеготовности авиационных частей ЦВО.

Напомним, для лечения некоторых больных с коронавирусной инфекцией требуется кислород. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт уточнила, что ситуация с поставкой кислорода в больницы сегодня напряженная, но все пациенты получают необходимое лечение. Более того, на госпитальных базах появятся свои мини-установки по производству кислорода.