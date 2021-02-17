Власти Челябинской области задумались о снятии ограничений для людей старше 65 лет

И призывают их сделать прививку от коронавируса

Власти Челябинской области уже задумались об отмене коронавирусных ограничений, которые действуют в регионе для людей старше 65 лет. Об этом в среду, 17 февраля, заявила на брифинге с журналистами первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Режим не бесконечен. Мы уже задумываемся, чтобы его ослабить», — заметила Ирина Гехт.

Когда область вводила самоизоляцию для пожилых граждан, на больничный ушли 14 тысяч работающих пенсионеров. А сейчас на больничном остались около четырех тысяч работающих пенсионеров.

«Кто-то переболел и больше не хочет оставаться дома. Кто-то сам решил, что ему пора выходить на работу. Сейчас 2,4 тысячи человек, сидящих на больничном, — это бюджетники. Среди них, например, есть няни и педагоги. Они могли бы вернуться к работе, их помощи не хватает. Поэтому мы приглашаем людей старше 65 лет на вакцинацию от коронавируса, чтобы они могли скорее вернуться к работе», — говорит Ирина Гехт.

Напомним, в последний раз губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим самоизоляции граждан старше 65 лет до 21 февраля 2021 года.





