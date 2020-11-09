На этой неделе под Челябинском, в поселке Малая Сосновка, откроют новую инфекционную больницу, построенную в чистом поле с нуля. Власти области заявили, что лечиться здесь одновременно смогут 480 пациентов. Каких больных повезут в эту клинику в первую очередь, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
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Областной центр и сейчас забирает к себе самых тяжелых пациентов из области. Если есть опасения, что человек находится в критическом состоянии, если это реанимационный больной, то по решению лечащих докторов его могут отправить в Челябинск. Новая инфекционная больница прежде всего станет центром для тяжелых больных. Она прекрасно оснащена и имеет все необходимое, чтобы оказывать помощь людям в тяжелом и критическом состоянии, — заявила Ирина Гехт.
Кроме того, по мере улучшения эпидобстановки больница в Малой Сосновке будет брать и других пациентов. Это поможет Челябинску снять нагрузку на городские стационары, многие из которых сегодня перепрофилированы под ковидный госпиталь.
На понедельник, 9 ноября, в Челябинской области развернуто 6 537 ковидных коек на базе 28 медицинских учреждений. Свободными остаются 15% ковидных мест.