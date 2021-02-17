Власти Челябинской области объяснили разницу в данных по смертности от COVID-19

Расхождение в цифрах Росстата и Минздрава Челябинской области заметила общественность

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала разницу в данных о смертности в регионе. Число умерших от коронавируса, приводимое Росстатом, намного выше того, что озвучил Минздрав Челябинской области.

«Росстат в статистике приводит данные о смертности пациентов с подтвержденным диагнозом „ковид, вирус идентифицирован“ и „возможно, ковид, вирус не идентифицирован“. Мы в своей статистике приводим только первую цифру. Кроме того, у них есть данные о смерти „ковид не является причиной смерти, но оказал существенное влияние на осложнения“ и „ковид не является причиной смерти и не оказал влияния“. В статистике Минздрава есть только первая цифра», — объяснила Ирина Гехт.

По словам первого вице-губернатора, если сверить информацию отдельно по графам, данные будут совпадать.