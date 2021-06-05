Владимир Путин: россияне смогут свободнее ездить в Европу этой осенью

К этому времени иммунизация населения составит не менее 60%

Россияне смогут свободнее выезжать за границу этой осенью при условии достижения 60% иммунизации. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главными редакторами международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, после того, как коллективный иммунитет появится у 60% населения России, можно будет говорить о том, что граждане РФ смогут более свободно ездить в другие страны, в том числе европейские. Такая возможность может появиться уже в сентябре этого года. Тогда же туристы из других государств смогут более свободно посещать Россию.

«Было бы неплохо, если бы европейские регуляторы признали, что привитые российскими вакцинами ничем не отличаются от тех, кто использовал другие препараты»,— добавил Владимир Путин.

Напомним, на сегодняшний день в России доступны три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Массовая вакцинация по поручению президента РФ началась с 18 января этого года.