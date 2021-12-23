Высокая смертность от ковида в России — результат низкого уровня коллективного иммунитета. В нашей стране, по данным на вчерашний вечер, он составляет 59,4% при плановых значения в 80%. Для исправления ситуации нужно как можно быстрее добиться взаимного признания и распространения вакцин от ковида по всему миру. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, на большой итоговой пресс-конференции с журналистами.
«Появление новых волн коронавируса вызвано способностью к мутации вируса. Новые штаммы распространяются там, где низкий уровень иммунитета и уровня здравоохранения. В Африке много поражений в связи с вирусом иммунодефицита. Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения их во всем мире. Иначе нам не справиться. Даже появился термин — избыточная смертность. Это просто ужасно», — сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что нацеливает Минздрав и правительство доносить реальные цифры об уровне смертности, чтобы люди поняли важность вакцинации.
«[Высокая] смертность от чего? Уровень коллективного иммунитета низкий. У нас 59,4%, а за границей уже говорят о необходимости 95%. Вот вам и результат», — продолжил Владимир Путин.
Меры преследования противников вакцинации вводить, по мнению главы государства, не нужно.
«Дело не в политической воле. Сила действия равна силе противодействия. Начнешь давить — найдут способ обойти это стремление надавить. Нужно идти по другому пути — с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер», — отметил президент.
Повторные заражения коронавирусом Владимир Путин объяснил, озвучив несколько цифр.
«Они возможны. Но если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент. А из вакцинированных — всего 3—4%. На койках в палатах реанимации — еще меньше. Это объективные цифры, которые нужно просто доводить до людей. Тогда мы добьемся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны», — сказал Владимир Путин.
Бороться, по мнению президента, нужно с правонарушителями, а не людьми. Речь идет, в частности, о людях, которые подделывают сертификаты о вакцинации.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города