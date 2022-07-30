В Челябинской области еще 189 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 1753 пациента

На сегодняшний день, 30 июля, в Челябинской области официально зарегистрирован 338081 случай заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 189 человек, в том числе восемь школьников. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 1753 пациента. Те граждане, у которых отсутствуют хронические болезни и клинические признаки заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции выздоровели и выписаны из больниц 327182 южноуральца. Еще 158 человек выздоровели за минувшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончался один пациент.

Всего с начала пандемии коронавируса медики провели 7 157 892 исследования. За прошедшие 24 часа протестировано 5374 человека.

В эти выходные жители Челябинской области могут бесплатно поставить прививку от коронавирусной инфекции в крупных ТРК региона, торговых комплексах и круглосуточных пунктах вакцинации. Графики работы и полный список адресов передвижных лабораторий можно узнать в нашем материале.