Вакцину от коронавируса для детей от 6 лет начнут испытывать после Нового года

Торговое название препарата пока не разглашается

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал начало испытаний детской вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам Мурашко, испытания начнутся в начале следующего года. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже подал документы на исследования препарата.

Речь идет о вакцине, которая предназначена для защиты от коронавируса детей от 6 до 11 лет. Своего названия у вакцины пока нет.

Напомним, ранее подобные испытания успешно прошла вакцина для подростков. Она предназначена для вакцинации молодых людей от 12 до 17 лет и будет выпущена на рынок под торговой маркой «Спутник М». В Челябинской области ее поступления ожидают в конце декабря — начале 2022 года.

Между тем в России зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Что известно об «омикроне» на начало этой недели и как уберечься от заражения новым штаммом, читайте в отдельном материале на сайте ИА «Первое областное».

