Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко анонсировал начало испытаний детской вакцины от коронавируса, сообщает РИА Новости.
По словам Мурашко, испытания начнутся в начале следующего года. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уже подал документы на исследования препарата.
Речь идет о вакцине, которая предназначена для защиты от коронавируса детей от 6 до 11 лет. Своего названия у вакцины пока нет.
Напомним, ранее подобные испытания успешно прошла вакцина для подростков. Она предназначена для вакцинации молодых людей от 12 до 17 лет и будет выпущена на рынок под торговой маркой «Спутник М». В Челябинской области ее поступления ожидают в конце декабря — начале 2022 года.
Между тем в России зарегистрированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
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