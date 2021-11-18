Челябинка Феруза Ботирова ждет четвертого ребенка, мальчика. Женщина уже на 25-й неделе беременности. На вакцинацию приехала в сопровождении супруга. Говорит, что муж поддержал ее решение защитить свое здоровье, потому что сам переболел коронавирусом.
«Сначала сомневалась, не хотела делать прививку. Боялась, что будут побочные эффекты, которые отразятся на ребенке. Но врачи развеяли эти страхи и донесли важность вакцинации для здоровья моего и малыша. Посоветовалась с семьей. Все поддержали мое решение и тоже вакцинировались: муж и мама, ей 61 год. Болеть ковидом не хочу и преждевременных родов (к ним врачи вынуждены прибегать, чтобы сохранить жизнь матери в случае тяжелого течения COVID-19. — Прим. ред.) тоже. Это очень тяжело и страшно»,— рассказала Феруза Ботирова.
Супруг Ферузы Атханджон Ботиров месяц проходил лечение от пневмонии. После выздоровления и восстановления поставил прививку от коронавируса, чтобы избежать повторного заражения и минимизировать риск протекания заболевания в тяжелой форме.
«Посмотрел, что никаких побочных эффектов от прививки нет. К тому же мы с детства прививаемся от других инфекций — это уже привычно для нас. С супругой решили, что для беременности и здоровья ребенка прививка — благо. Считаю, что важно защищать свое здоровье»,— поделился Атханджон Ботиров.
Прививочный кабинет в женской консультации ГКБ № 1 работает уже две недели. Первые дни на вакцинацию приходили в среднем две женщины, сегодня только за утро прививки сделали шесть человек. Главный специалист регионального Минздрава по профилактической медицине Ольга Агеева поддерживает женщин в таком решении.
«Мамочки должны понимать, что вакцинацией они защищают не только себя, но и свою семью и нерожденного ребенка. Он получит часть защитных антител в этот период, а потом и с грудным молоком, и его иммунитет сможет противостоять коронавирусной инфекции сам»,— говорит Ольга Агеева.
В идеале нужно делать прививку на этапе планирования беременности. Ольга Агеева назвала этот вариант самым правильным и верным. Но если беременность уже наступила, вакцинация разрешена после 22-й недели. Все вопросы, связанные с процедурой, можно обсудить с врачом.
«Пока есть такое ограничение. Думаю, со временем оно даже будет пересмотрено. Беременные — особая категория, которую нам особенно важно защитить», — добавила специалист.
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 1 Челябинска Елена Мокринская говорит, что беременные болеют коронавирусом как и все остальные. Примерно треть болеет тяжело, остальные — в относительно легкой форме. Но из-за имуннодефицита, который всегда есть у женщин в положении, их относят к средней группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.
«Иногда бывают печальные исходы беременности, в некоторых случаях приходится завершить беременность до срока, прервать ее или вызвать преждевременные роды по медицинским показаниям. Мы рады, что появились такие рекомендации и изменения инструкции к вакцине „Спутник V“, которые позволяют нам прививать желающих беременных женщин»,— добавила Елена Мокринская.
Для этого в учреждении организовали прививочный кабинет, где пациентки женской консультации могут сделать прививку без очередей в удобных, комфортных условиях.
По словам Елены Мокринской, отношение к вакцинации у женщин меняется. Сначала все были категорически против, сейчас спрашивают о процедуре сами. У беременных, которые уже привились, тяжелых реакций ни у кого не было.
Вакцинация беременных от коронавируса официально разрешена Минздравом России. По данным на конец прошлой недели, в Челябинской области прививку сделали более 700 женщин в положении. И все же многие дамы еще опасаются прививаться.
Влияет ли прививка на репродуктивное здоровье женщин и почему вакцинация очень важна на этапе планирования беременности и грудного вскармливания, Первому областному информагентству рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии челябинской областной клинической больницы (ОКБ) № 2 Екатерина Воропаева.