В женских консультациях Челябинска началась вакцинация беременных от ковида

Вместе с челябинками в прививочный кабинет заглянули и корреспонденты ИА «Первое областное»

«Сначала сомневалась, не хотела делать прививку. Боялась, что будут побочные эффекты, которые отразятся на ребенке. Но врачи развеяли эти страхи и донесли важность вакцинации для здоровья моего и малыша. Посоветовалась с семьей. Все поддержали мое решение и тоже вакцинировались: муж и мама, ей 61 год. Болеть ковидом не хочу и преждевременных родов (к ним врачи вынуждены прибегать, чтобы сохранить жизнь матери в случае тяжелого течения COVID-19. — Прим. ред.) тоже. Это очень тяжело и страшно»,

— рассказала Феруза Ботирова.

Сегодня, 18 ноября, в женской консультации ГКБ № 1 прошла вакцинация от COVID-19 беременных женщин. Корреспонденты Первого областного информационного агентства побывали в прививочном кабинете и узнали у женщин в положении, почему они решили вакцинироваться от коронавируса.Челябинка Феруза Ботирова ждет четвертого ребенка, мальчика. Женщина уже на 25-й неделе беременности. На вакцинацию приехала в сопровождении супруга. Говорит, что муж поддержал ее решение защитить свое здоровье, потому что сам переболел коронавирусом.

«Посмотрел, что никаких побочных эффектов от прививки нет. К тому же мы с детства прививаемся от других инфекций — это уже привычно для нас. С супругой решили, что для беременности и здоровья ребенка прививка — благо. Считаю, что важно защищать свое здоровье»,

— поделился Атханджон Ботиров.

Супруг Ферузы Атханджон Ботиров месяц проходил лечение от пневмонии. После выздоровления и восстановления поставил прививку от коронавируса, чтобы избежать повторного заражения и минимизировать риск протекания заболевания в тяжелой форме.

«Мамочки должны понимать, что вакцинацией они защищают не только себя, но и свою семью и нерожденного ребенка. Он получит часть защитных антител в этот период, а потом и с грудным молоком, и его иммунитет сможет противостоять коронавирусной инфекции сам»,

— говорит Ольга Агеева.



«Пока есть такое ограничение. Думаю, со временем оно даже будет пересмотрено. Беременные — особая категория, которую нам особенно важно защитить»,

— добавила специалист.

Прививочный кабинет в женской консультации ГКБ № 1 работает уже две недели. Первые дни на вакцинацию приходили в среднем две женщины, сегодня только за утро прививки сделали шесть человек. Главный специалист регионального Минздрава по профилактической медицине Ольга Агеева поддерживает женщин в таком решении.В идеале нужно делать прививку на этапе планирования беременности. Ольга Агеева назвала этот вариант самым правильным и верным. Но если беременность уже наступила, вакцинация разрешена после 22-й недели. Все вопросы, связанные с процедурой, можно обсудить с врачом.

«Иногда бывают печальные исходы беременности, в некоторых случаях приходится завершить беременность до срока, прервать ее или вызвать преждевременные роды по медицинским показаниям. Мы рады, что появились такие рекомендации и изменения инструкции к вакцине „Спутник V“, которые позволяют нам прививать желающих беременных женщин»,

— добавила Елена Мокринская.



Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ № 1 Челябинска Елена Мокринская говорит, что беременные болеют коронавирусом как и все остальные. Примерно треть болеет тяжело, остальные — в относительно легкой форме. Но из-за имуннодефицита, который всегда есть у женщин в положении, их относят к средней группе риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции.Для этого в учреждении организовали прививочный кабинет, где пациентки женской консультации могут сделать прививку без очередей в удобных, комфортных условиях.