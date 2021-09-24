В Магнитогорске привиться от коронавируса можно на «Арене Металлург»

Мобильный прививочный пункт отрывают за два часа до начала матча

Мобильная бригада медицинских работников проведет вакцинацию от COVID-19 в Магнитогорске перед началом хоккейных матчей на «Арене Металлург». Об этом сегодня, 24 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Вакцинация пройдет на площади перед центральным входом в ледовый дворец «Арена Металлург» за два часа до начала состязаний:

— 25 сентября с 15:00 до 17:30;

— 29 сентября с 17:00 до 19:30;

— 1 октября с 17:00 до 19:00.

Также в ближайшие выходные, 25 и 26 сентября, южноуральцы могут привиться от коронавируса в крупных ТРК региона. Перечень адресов и график работы мобильных бригад опубликован на нашем сайте.

Между тем первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт оценила вероятность прихода гриппа на Южный Урал грядущей зимой. И еще раз призвала земляков этой осенью прививаться от двух инфекций.



В каком порядке лучше ставить прививки от гриппа и коронавируса, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».