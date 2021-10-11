В выходные 2079 южноуральцев привились от коронавируса в пунктах мобильной вакцинации

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация для ряда категорий граждан

В Челябинской области в минувшие выходные работали мобильные пункты, где все желающие могут привиться от коронавируса. Прививку от COVID-19 поставили 2079 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Напомним, с понедельника, 11 октября, на всей территории Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида по эпидпоказаниям для отдельных категорий граждан. Распоряжение об этом в пятницу, 8 октября, подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, как от коронавирусной инфекции вылечили месячного ребенка. Малыша выписали из больницы лишь 7 октября, сообщили в пресс-службе ОКБ № 2.