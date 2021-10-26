В центре Челябинска выстроилась очередь на бесплатное ПЦР-тестирование

Анализ может сдать любой желающий каждый день с 10:00 до 15:00

В Челябинске днем 26 октября на улице Кирова работает мобильный пункт, где можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. В центре города выстроилась очередь из желающих проверить свое здоровье, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, власти Челябинской области вернули практику бесплатного тестирования на коронавирус бессимптомных больных. Об этом во время брифинга в пятницу, 22 октября, рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. Сдать ПЦР-тест можно в центре Челябинска, на пешеходной Кировке. Карета скорой помощи с медиками на борту стоит неподалеку от Нулевой версты. Анализ можно сдать с 10:00 до 15:00 часов ежедневно.

Добавим, медотвод на полгода выдается тем, кто уже переболел коронавирусом. Но сделать прививку все равно придется. По словам первого заместителя губернатора Челябинской области Ирины Гехт, высокие титры антител не являются поводом для получения медотвода. Кроме того, в Челябинской области вакцинироваться в ТРК на этой неделе можно будет и в будние дни. Публикуем список адресов и график работы передвижных лабораторий.