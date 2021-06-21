В ТРК Златоуста привиться от коронавируса можно среди рабочей недели

Мобильная бригада медиков будет работать здесь каждый день

ТРК «Тарелка» в Златоусте стал первым торгово-развлекательным комплексом, где поставить прививку от коронавируса можно семь дней в неделю. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает пресс-служба администрации Златоуста.

«Вакцинация — самый эффективный способ защиты от инфекционных заболеваний. Проведение вакцинации позволит создать коллективный иммунитет и победить пандемию COVID-19», — говорит исполняющий обязанности главного врача врачебно-физкультурного диспансера Златоуста Михаил Строгалев.

Выездная бригада медиков будет дежурить в ТРК «Тарелка» с 17:00 до 20:00 по будням и с 12:00 до 17:00 в выходные. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо показать медикам паспорт, медполис и карточку СНИЛС.

В мобильном пункте врачи используют «Спутник V». Сегодня же им привился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Также жители города могут подать заявку на выезд мобильной прививочной бригады на предприятия и в организации, в СНТ. Заявку можно оставить по телефону 8 (3513) 79-00-97.

Между тем в Южноуральске пункт вакцинации от коронавируса теперь работает до полуночи.

Кстати, в минувшие выходные мобильные бригады медиков по всей Челябинской области привили от коронавируса 1786 южноуральцев. До этого число привитых за выходные практически не превышало тысячи человек. Так что последнюю «явку» на вакцинацию можно назвать рекордной.

