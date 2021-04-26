В ТРК Челябинской области от коронавируса привили более 1,3 тысячи человек

Сделать прививку во время шопинга в минувшие выходные смогли жители шести территорий

Интерес южноуральцев к вакцинации в ТРК остается высоким. В минувшие выходные, 24 и 25 апреля, прививку от коронавируса здесь поставили 1348 человек, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

«За выходные в ТРК провакцинировано 1348 южноуральцев», — рассказали в ведомстве.

На этот раз выездные бригады медиков работали в пяти городах: в Челябинске, Копейске, Миассе, Златоусте и в Магнитогорске. Кроме того, мобильный пункт вакцинации работал в Бредах.

Всего с начала вакцинации на Южном Урале от коронавируса привили 139 тысяч 39 человек. Челябинская область получила более 258 тысяч вакцины «Cпутник V».

Ранее власти Челябинской области заявляли, что до осени в регионе от ковида планируют привить около одного миллиона южноуральцев.