В ТРК Челябинской области началась вакцинация от коронавируса и от гриппа

Рассказываем, где еще можно сделать прививку до конца августа

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса, а на днях стартовала прививочная кампания от гриппа. Рассказываем, где поставить прививку в ближайшее время.

«Сделать обе прививки за раз нельзя. Сначала нужно привиться от гриппа или пройти полный курс вакцинации от ковида, а через месяц можно будет привиться от другой инфекции. Какая прививка человеку важнее на данный момент, решает сам пациент»,

— напоминают челябинцам медики.

Взрослые могут привиться в ТРК и дополнительных пунктах с отдельными входами.

— COVID-19, по будням с 8:00 до 20:00, выходные и праздничные дни с 9:00 до 15:00.Ж/Д вокзал, медпункт — COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.

— COVID-19, грипп, 27 и 28 августа с 10:00 до 14:00.

— COVID-19, с 29 августа по 1 сентября, с 16:00 до 18:00.

— COVID-19, с 29 августа по 1 сентября, с 16:00 до 18:00.

— COVID-19, ежедневно с 10:00 до 19:00.

— COVID-19, 26 и 27 августа с 10:00 до 13:00.

— COVID-19, 27 и 28 августа с 10:00 до 15:00.

— COVID-19, 27 и 28 августа с 10:00 до 13:00.

Пласт

— COVID-19, 28 августа с 9:00 до 13:00.

— COVID-19, 27 августа с 10:00 до 12:00.

А также в поликлинике по месту жительства и в круглосуточных пунктах вакцинации. В Челябинске круглосуточные пункты работают в ГКБ № 2 на пр. Ленина, 82, и в ОКБ № 3 на пр. Победы, 287 и 376в.

Поставить прививку подросткам можно в детской поликлинике по месту жительства.