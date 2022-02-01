В Свердловской области школьников отправили на дистант на две недели

Удаленно будут заниматься ученики 2—8 классов, а первоклассники раньше обычного уйдут на каникулы

В Свердловской области ученики с 2 по 8 классы уходят на двухнедельный дистант. Об этом во вторник, 1 января, заявил глава региона Евгений Куйвашев.

«Вирус стал более заразным. Эта ситуация, в том числе гигантские очереди в больницах, вынуждает нас возвращать часть ограничений», — пояснил свое решение Евгений Куйвашев.

Дистант начнется 2 февраля и закончится 16 февраля. На дополнительные каникулы, которые традиционно предоставляются первоклассникам, также раньше обычного уйдут учащиеся первых классов.

Студенты колледжей и техникумов также будут учиться в дистанционном режиме.

Детям до 17 лет снова нельзя будет находиться в торговых центрах без родителей. Исключение сделано только для тех, у кого есть студенческий билет. Подростки, которые приехали в Свердловскую область учиться из других городов, все-таки смогут посещать магазины без взрослых.

Также детям до 18 лет нельзя посещать спортивные организации и спортивные клубы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры в ТЦ и ТРЦ.

Со 2 по 16 февраля всем организациям дополнительного образования рекомендовано работать только дистанционно.

В Челябинской области на 1 февраля на карантин по ОРВИ отправлены 2784 класса и 45 школ. Еще 27 классов в области изолированы по предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом. По разным причинам без введения карантинных мер на дистанционную форму обучения переведены 119 классов и 33 школы в области.

Накануне в Челябинской области подтвердили 3399 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — 555 учащихся школ.

