В Челябинской области появилась еще она кислородная станция. Комплекс оборудования для выработки газа, необходимого в промышленности и в последнее время очень востребованного в медицине, Саткинскому району подарили предприниматели, сообщил глава района Александр Глазков.

«Когда-то давно в Сатке была кислородная станция, но ее оборудование морально устарело и было сдано в металлолом. А между тем кислород является самым востребованным газом в промышленности. Он применяется при резке, озонировании, плавке. А сегодня он очень востребован в медицине», — рассказал Александр Глазков.

Новую кислородную станцию для Саткинского района приобрели представители малого бизнеса — группа компаний ООО «Партнер». Александр Глазков поблагодарил предпринимателей за своевременную помощь.