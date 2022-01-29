В Сатке в детском саду у ребенка выявили коронавирус

Еще 10 детей из группы остаются дома с признаками ОРВИ

В Сатке Челябинской области в детском саду № 46 коронавирус подтвердился у ребенка. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал собственный источник.

По словам собеседника, одна из воспитательниц больше недели ходила на работу с признаками болезни: женщина кашляла и чихала. Уходить на больничный она не хотела. Вскоре заболел один из детей в ее группе. У ребенка взяли тест на коронавирус, который показал положительный результат.

«У воспитательницы дети учатся в школе. Когда школу закрыли на карантин, на больничный наконец-то ушла и их мать. Но после этого еще 10 детей из ее группы в детском саду заболели. Пока неизвестно, подтвердится ли у них коронавирус»,— уточнил источник.

Подтвержден ли коронавирус у самой воспитательницы, пока неизвестно.

Уже больше недели в Челябинской области количество заболевших коронавирусом ежедневно увеличивается, причем все чаще заболевать стали школьники. Медики настоятельно рекомендуют южноуральцам вакцинироваться от коронавируса, поставить прививку могут и дети в возрасте от 12 до 17 лет. Где в эти выходные можно поставить вакцину — смотрите в нашем материале.