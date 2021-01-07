В Рождество «ковидный» диагноз подтвердился у четырех школьников с Южного Урала

За последние сутки в Челябинской области заболели 293 взрослых человека

По информации Министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе достигло 38 221, на сегодня больных — 13 532 человека. За сутки из больниц выписались 105 южноуральцев.



В регионе продолжается тестирование методами ИФА и ПЦР, за сутки сделано 5 172 теста. Кстати, 360 из них медики провели бесплатно для посетителей челябинских торгово-развлекательных комплексов.

За прошедшие сутки умерло 8 человек. Непосредственно коронавирус стал причиной смерти трех пожилых людей — 70-летнего пенсионера и женщин 70 и 83 лет, и молодого, 39-летнего, мужчины. Еще четверо скончались от сопутствующих заболеваний, в основном — сердечно-сосудистой системы. У 58- и 73-летней пациенток и 73-летнего пациента констатирована гипертоническая болезнь, у 69-летнего мужчины — атеросклеротическая болезнь сердца и атеросклероз коронарных артерий.