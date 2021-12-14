В России ждут делегацию ВОЗ, которая должна одобрить вакцину «Спутник V»

Центру имени Гамалеи необходимо провести ряд административных процедур

Центр имени Гамалеи Минздрава РФ сообщил о грядущем визите делегации ВОЗ. Ожидается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения приедут в нашу страну в январе, чтобы провести встречи в рамках работы по одобрению вакцины от коронавируса «Спутник V» в январе, сообщает «Интерфакс».

Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг — это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что фонд ожидает одобрения «Спутника V» ВОЗ до конца 2021 года.