В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от коронавируса

По данным производителя, «Арепливир» безопаснее и эффективнее таблеток

В России зарегистрировали первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании-разработчика ГК «Промомед», в декабре 2021 года лекарство начнет поступать в стационары.

Первый отечественный внутривенный препарат прямого действия является инъекционной формой фавипиравира. При этом, по словам представителей компании «Промомед», он намного лучше таблеток: дает более длительный эффект, проникая в клетки, и более безопасен, поэтому его применение повысит эффективность проводимого лечения.

Полномасштабное производство «Арепливира» будет налажено в декабре 2021 года на базе АО «Биохимик». Тогда же его начнут поставлять в стационары.

По данным государственного реестра лекарственных средств, «Арепливиру» разрешен ввод в гражданский оборот на пять лет.

Напомним, первое лекарство от коронавируса в России зарегистрировали летом 2020 года. «Авифавир» создан по японской формуле, однако все необходимое сырье было получено в России.