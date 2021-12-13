В России законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения

Такое решение принято с учетом мнения граждан

Законопроект о введении QR-кодов о вакцинации против коронавируса на поездах дальнего следования и авиарейсах снимут с рассмотрения. Об этом 12 декабря сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Госдумы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Вячеслав Володин.

По его словам, вопрос снятия с рассмотрения этого проекта обсудят сегодня, 13 декабря, на совете Госдумы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Кроме того, следует убедиться, что к этому готова сама транспортная система.