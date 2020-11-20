В России пациентов с COVID-19 будут выписывать после результатов одного мазка

Ранее необходимо было провести два анализа.

Контактные с больными коронавирусом в Челябинской области, как и по всей России, будут обследоваться только при наличии симптомов COVID-19. В силу вступило новое постановление главного санитарного врача России. Об этом сегодня, 20 ноября, на брифинге по распространению инфекции в Челябинской области рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



«Контактные по COVID-19 граждане будут обследоваться только при выявлении симптомов заболевания. В остальных случаях по истечении 14-дневной самоизоляции граждане будут возвращаться к труду или обучению без взятия мазка»,— рассказала Ирина Гехт.

Изменятся и правила выписки пациентов, переболевших коронавирусом, из больниц. Теперь врачам будет достаточно одного отрицательного результата, а не двух, как это было ранее. Также россияне получат возможность долечиваться дома.

«Выписка пациента после проведённого лечения будет происходить после одного отрицательного результата, а не двух, как это было прежде. Возможен перевод пациента на долечивание на дом в случае возможности раздельного проживания»,— заявила Ирина Гехт.

За последние сутки в Челябинской области было выявлено 213 новых случаев заражения коронавирусом против 26 выписанных из больниц. За всю пандемию общее число заболевших составляет 24 177 человек.