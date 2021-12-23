В России возбуждено более 200 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации

Об этом рассказал президент Владимир Путин

В России возбуждено более 200 уголовных дел по факту подделки сертификатов о вакцинации. Об этом сегодня, 23 декабря, рассказал президент Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции.



«Сертификаты о вакцинации подделывают — уже более 200 уголовных дел возбуждено. В основном возбуждают по двум статьям: „подделка документов“ и „должностные преступления“», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что для достижения высокого уровня вакцинации среди населения нужно разъяснять людям необходимость поставить прививку, а после не заставлять, а убеждать их прийти в пункт вакцинации.



Ранее Владимир Путин высказался о высокой смертности от коронавируса. Он объяснил это низким уровнем коллективного иммунитета.

Напомним, в ноябре в Златоусте задержали подозреваемых в организации фиктивной вакцинации. По версии следствия, трое местных жителей вносили ложные сведения о перенесенных прививках от COVID-19.