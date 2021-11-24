В России утвердили перечень случаев для бесплатного ПЦР-тестирования на ковид

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Правительство РФ утвердило перечень случаев, когда ПЦР-тесты можно сделать бесплатно по полису ОМС. При этом региональные власти могут самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для бесплатного тестирования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте федерального правительства.

Так, сделать ПЦР-тест бесплатно по полису ОМС можно в случаях, если есть признаки острого простудного заболевания и при этом появляются симптомы COVID-19; для оценки эффективности лечения, когда нужно убедиться, что пациент окончательно выздоровел; при положительном экспресс-тесте на коронавирус, чтобы подтвердить диагноз.

«Постановлением закреплено, что регионы вправе самостоятельно устанавливать дополнительные случаи для проведения бесплатного тестирования. Например, при обследовании граждан, контактировавших с больными COVID-19, в эпидемических очагах», — говорится в пояснительной записке к документу.

На заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которое состоялось 23 ноября, Михаил Мишустин отметил, что тестирование должно оставаться доступным для людей и важно, чтобы его проходило как можно больше россиян.

Напомним, в Челябинске пройти тестирование все желающие могут в городской больнице № 1. В середине ноября туда переехали пункты, которые размещались на пешеходной части Кировки.