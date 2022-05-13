«Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата», — сообщил нашим коллегам директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Напомним, в России уже зарегистрировали вакцину от коронавируса для подростков 12—17 лет. Вакцинация этой категории пациентов идет на всей территории Челябинской области.
За минувшие сутки в Челябинской области провели более девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 139 положительных результатов, среди заболевших есть 21 школьник.
Между тем правительство РФ выделит более 10,5 млрд рублей на единовременные выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом на работе. Минимальный размер такой выплаты составляет 68 тысяч 881 рубль. На деньги могут рассчитывать врачи, медсестры и водители скорой помощи, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, помогая пациентам.