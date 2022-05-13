В России стартуют клинические исследования вакцины от коронавируса для детей 6—11 лет

Объявлен набор добровольцев

В России идет набор добровольцев, которые готовы участвовать в клинических испытаниях вакцины от коронавируса для детей 6—11 лет. Первые прививки будут поставлены детям уже в начале июня. Об этом в пятницу, 13 мая, со ссылкой на директора центра имени Гамалеи сообщает РИА Новости.

«Скрининг начался, первое введение вакцины будет 3 июня. Сейчас идет набор добровольцев, готовятся электронные карты, чтобы 3 июня начать введение препарата»,

— сообщил нашим коллегам директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.