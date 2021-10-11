В России стартуют испытания вакцины «КовиВак» среди населения старше 60 лет

Исследования проведут в Москве, Перми и Новосибирске

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «КовиВак» среди граждан старше 60 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на само федеральное ведомство.

В испытаниях примут участие 250 добровольцев. Испытания будут проводиться в НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова в Москве, Пермском государственном медицинском университете им. академика Е. А. Вагнера и медико-санитарной части № 163 ФМБА в Новосибирской области.

Напомним, вакцина «КовиВак», разработанная в Центре им. Чумакова РАН, была зарегистрирована Минздравом России 19 февраля 2021 года.