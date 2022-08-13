В России создали вакцину против омикрон-штамма коронавируса

Препарат разработан на основе «Спутника V»

В центре имени Гамалеи разработали вакцину, которая будет защищать россиян от новых вариантов штамма коронавируса «омикрон». Как сообщил РИА Новости директор национального исследовательского центра Александр Гинцбург, препарат создан на той же платформе, что и «Спутник V».

Известно, что вакцина содержит последовательность из штаммов «дельта» и «омикрон» и должна защищать как от них, так и от варианта ВА.5. При этом, по словам Александра Гинцбурга, вакцина так и будет называться, изменится лишь ее антигенный состав.

«Неправильно даже называть ее новой вакциной, потому что когда мы колемся гриппозной вакциной, каждый год у нее новый антигенный состав, но никто ее не называет новой»,— подчеркнул Гинцбург.

Проводить клинические испытания планируют не шесть месяцев, согласно действующему законодательству, а три месяца, по тем правилам, которые регламентируют замену вакцинного штамма у гриппа.

На сегодняшний день в Челябинской области зарегистрировано 341243 случая заболевания коронавирусом. За сутки заболели 243 человека. 329565 пациентов выздоровели, 10018 южноуральцев скончались.