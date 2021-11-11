В России разрабатывают препарат из антител для лечения COVID‑19

Также в центре Гамалеи создают лекарство, подавляющее размножение коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работает над созданием препарата из антител для лечения COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Александра Гинцбурга.

«В январе следующего года приступим к клиническим испытаниям, и надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — сообщил Александр Гинцбург.

Также разрабатывается лекарство для подавления размножения коронавируса.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем», — добавил Гинцбург.

По его словам, уже существующие препараты не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии.