В России назвали стопроцентный способ защиты от коронавируса

Александр Гинцбург считает, что иммунитет вакцинированных «Спутником V» будет стерильным

«Спутник V» в применении вместе с назальной вакциной могут защитить от COVID-19 на 100 процентов. Об этом заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Для иммунизации необходимо привиться «Спутником V», а затем — ревакцинация назальным препаратом, уверены специалисты. По их мнению, это обеспечит полную защиту не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом в принципе. Как отметил руководитель НИИ, благодаря такому способу введения препарата создается «независимый барьер», который препятствует проникновению вируса в организм.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — цитирует агентство Александра Гинцбурга.

Напомним, фармацевтическая компания «Генериум» разработала назальную форму вакцины «Спутник V», которая впрыскивается пациенту через нос и, по словам создателей, переносится гораздо мягче внутримышечной. Компания уже подала заявку на проведение клинических исследований препарата.

Во всех регионах, в том числе в Челябинской области, продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В минувшие сутки в регионе был зафиксирован рекорд по числу вакцинированных — прививку поставили 17 тысяч жителей региона.

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 16 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 480 положительных результатов, среди заболевших есть двое школьников, сообщает Минздрав Челябинской области.