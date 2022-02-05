В России для лечащихся от коронавируса более недели отменили контрольный тест

Постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова

Россияне, которые лечились от коронавируса семь и более дней, могут выходить на работу или учебу без теста. Об этом говорится в постановлении, подписанном главным санитарным врачом Анной Поповой. Документ опубликован на сайте правовой информации 5 февраля.

«Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью или обучению, допуск в организованные коллективы после проведенного лечения как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более календарных дней»,— говорится в постановлении.

Как уточнили изданию «РИА Новости» в оперштабе, такое правило будет действовать для тех граждан, чей диагноз будет установлен с 6 февраля.



Если же пациент лечился менее недели, то его выписка и допуск к работе или учебе осуществляются после получения одного отрицательного результата теста, проведенного не ранее чем через три дня после получения положительного результата.

Этим же документом глава Роспотребнадзора отменила карантин для граждан, контактировавших с больными коронавирусом.