В роддоме Чебаркуля закрывают ковидный госпиталь

Учреждение переходит к работе в плановом режиме

В Чебаркуле закрывают ковидный госпиталь, развернутый на базе роддома областной больницы. Эту информацию корреспонденту Первого областного информационного агентства подтвердили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.



«Скоро роддом возобновит работу по профилю. Пока идут подготовительные работы по переводу пациентов на другие госпитальные базы. Все они получают необходимую помощь», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Пациентов ковидного отделения на 110 коек переведут в больницы Миасса и Челябинска. При необходимости их перемаршрутизируют на другие базы.

Напомним, пятая часть коек на ковидных базах Челябинской области сейчас свободна. В связи этим на Южном Урале, как заявлял на брифинге во вторник, 15 ноября, министр здравоохранения региона Юрий Семенов, возможно сокращение ковидных баз и возвращение отдельных стационаров в плановую медицину.