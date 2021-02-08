В Минздраве РФ сократили список лекарств для лечения коронавируса

В обновленном документе рекомендаций осталось пять препаратов

Министерство здравоохранения Российской Федерации сократило список препаратов для лечения коронавируса для взрослых до пяти. В новой, десятой версии рекомендаций ведомства исключили азитромицин.

«Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: „Фавипиравир“, „Ремдесивир“, „Гидроксихлорохин“, рекомбинантный „ИФН α“, „Умифеновир“»,— цитирует документ издание «РИА Новости».

Также в рекомендациях отмечается, что все указанные препараты противопоказаны беременным женщинам.

Кроме того, в документе прописаны усовершенствованные схемы лечения в амбулаторных и стационарных условиях в зависимости от тяжести течения заболевания, добавлены рекомендации по особенностям оказания медицинской помощи пациентам с хронической болезнью почек и онкологией, изменены подходы к интенсивной терапии пациентов с острой дыхательной недостаточностью, а также определены особенности диспансерного наблюдения за людьми, уже переболевшими коронавирусом.

Что касается антибактериальной терапии, то, согласно обновленным рекомендациям, назначаться она должна только при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.