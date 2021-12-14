В Миассе закрыли один из корпусов ковидного госпиталя в ГБ № 2

Теперь здесь лечат пациентов с ОРВИ и кишечными расстройствами

Миасская городская больница № 2 закрыла один из двух корпусов своего ковидного госпиталя. К обычному приему вернулся инфекционный корпус ММЦ «Северный». Об этом редакции ИА «Первое областное» рассказала пресс-секретарь ГБ № 2 Марина Антропова.

С конца прошлой недели отделение принимает пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями. А перед этим в клинике провели тотальную дезинфекцию и взяли пробы на коронавирус — все они показали отрицательный результат. Это значит, что заразиться ковидом в здании невозможно.

«Мы вернули в плановую медицину 53 койки: 40 детских и 13 взрослых. Ковидный госпиталь продолжает работать в соседнем корпусе, где до пандемии располагались терапия, педиатрия, хирургия и реанимация. Для ковидных больных тут развернуто 170 коек», — пояснила Марина Антропова.

Если эпидситуация по коронавирусу в городе осложнится, то на базе инфекционного отделения снова развернут ковидную базу. А пока пациентов с COVID-19 принимает соседний корпус, где раньше располагались отделения хирургии и терапии.

Ранее в Миассе закрыли базу долечивания для ковидных пациентов в городской больнице № 3.