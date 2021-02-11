В Миассе свернули военную палатку, где горожане грелись в очереди на КТ

Теперь пациентов обследуют по предварительной записи

В Миассе сворачивают военную палатку, которая несколько месяцев служила залом ожидания для пациентов, приехавших на компьютерную томографию в ГКБ № 2. Как это объяснили в самой больнице.

Брезентовая палатка под окнами городской больницы № 2 появилась в ноябре прошлого года. Конструктивные особенности здания не позволяли создать «грязную зону» для пациентов с подозрением на коронавирус, поэтому ее решили организовать прямо на улице. На помощь медикам пришли военные. Однако сразу предупредили, что дают палатку на время — до конца зимы.

«Заболеваемость коронавирусом в городе идет на спад, и количество пациентов, приезжающих на КТ, сократилось. Сейчас мы планируем запись и сократили время ожидания. Кроме того, медицинский батальон Центрального военного округа начал подготовку к учениям и стягивает свое оборудование обратно в часть», — рассказали в пресс-службе городской больницы № 2.

Проблема очередей на КТ перестала быть острой. Сегодня помощь военных медикам не нужна.