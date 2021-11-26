В Магнитогорске закроют самый большой вакцинальный пункт

Взамен откроют дополнительные мобильные пункты в торговых центрах

Самый большой вакцинальный пункт Магнитогорска, организованный в арене «Металлург», не будет работать с 30 ноября. Его закроют из-за домашних матчей местной хоккейной команды, а бригады медиков переведут в дополнительные прививочные кабинеты в торговых центрах, сообщает пресс-служба городской администрации.



«29 ноября в связи с проведением домашних хоккейных матчей городской пункт вакцинации в арене „Металлург“ будет работать последний день. Для удобства жителей с 30 ноября в Орджоникидзевском районе откроются дополнительные мобильные пункты в торговых центрах», — рассказали в администрации Магнитогорска.

С 30 ноября вакцинацию от COVID-19 в Магнитогорске можно будет пройти с 12:00 до 18:00 в ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, северный вход), «Паллада» (ул. Труда, 20, центральный вход), «Лавка» (ул. Зеленый Лог, 32, центральный вход).

Пункты вакцинации продолжат работать с 12:00 до 20:00 в ТРК «Гостиный двор» (вход со стороны магазина «Эльдорадо», первый этаж), «Континент» (юго-западный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»), «Лента» (улица Вокзальная, 23).