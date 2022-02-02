В Магнитогорске появился новый центр ПЦР-тестирования для граждан без симптомов ковида

Его результаты появятся на «Госуслугах», а при выявлении коронавируса сообщат по телефону

В Магнитогорске на базе Областного кожно-венерологического диспансера № 4 открылся новый центр, где можно сдать ПЦР-тест. Граждан принимают в отдельном помещении, а сдать тест там могут только граждане без симптомов ОРВИ и коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



Новый пункт работает и принимает горожан в будни с 10:00 до 15:00, сдать ПЦР-тест можно бесплатно в порядке очереди, с собой просят взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Результат теста появится в личном кабинете на «Госуслугах», а если врачи выявят коронавирус, то оповестят по телефону, который просят оставить перед тестированием.

Список всех пунктов, где можно пройти тест на ковид — в отдельном материале ИА «Первое Областное».