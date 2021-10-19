В Магнитогорске открывают производство кислорода для ковидных госпиталей

К борьбе с опасной инфекцией подключается ММК

Магнитогорский металлургический комбинат собирается производить кислород для ковидных госпиталей. Такое заявление накануне, 18 октября, сделал министр здравоохранения региона Юрий Семенов на совещании в Заксобрании области.

«Магнитогорский металлургический комбинат готов производить кислород в лечебных целях. На данный момент предпритие оформляет необходимые для этого документы», — рассказал Семенов во время обсуждения темы лекарственного обеспечения региона в период пандемии.

Как пояснили Первому областному информагентству в пресс-службе Минздрава области, проблем с наличием кислорода в медицинских учреждениях нет.

Основными пользователями кислорода остаются палаты интенсивной терапии и реанимационные отделения. Медицинский кислород является лекарственным препаратом, за его наличием и расходом ведется строгий контроль, также как и за наличием других жизненно важных препаратов. Вся система подачи кислорода находится под строгим контролем технического и медицинского персонала. Круглосуточно на базах дежурят бригады квалифицированных врачей, которые отслеживают состояние здоровья каждого пациента.

В ковидных госпиталях кислород подается пациентам в виде воздушно-кислородной смеси, в определенных случаях — стопроцентный кислород.

Пациентам, находящимся в терапевтических отделениях и не требующих интенсивной терапии, кислород по назначению врача может подаваться как один из компонентов лечения через кислородный концентратор.