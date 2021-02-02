Работников ММК начали массово вакцинировать от коронавируса

50 металлургов поставили прививки в Центральной медсанчасти

В Челябинской области проходит вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции. Активно в процесс включились и крупные южноуральские предприятия, среди которых и ПАО «ММК». Работники комбината уже начали ставить прививки в поликлиниках Центральной клинической медико-санитарной части.

«Наша поликлиника не первый год работает с металлургами. Для некоторых подразделений ММК мы проводим медицинские осмотры, принимаем пациентов с жалобами на здоровье. Накануне у нас завершился первый день вакцинации. Привили от коронавирусной инфекции 50 человек. Все прошло очень четко, без очередей», — сообщила заведующая поликлиникой № 3ЦКМСЧ Антонина Андрейченко.

Через 21 день работники комбината поставят второй компонент вакцины.

Поскольку сотрудники ММК посещают студенческие поликлиники АНО «ЦКМСЧ», в медучреждении разделяют потоки посетителей. Прививки пяти металлургам ставят каждые полчаса, специально для них размораживаются флакон с вакциной. В медучреждении могут привиться и магнитогорцы, не работающие на комбинате.