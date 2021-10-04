В Коркино на базе городской больницы откроют ковидный госпиталь

Всего разместят 150 койко-мест

Со вторника, 5 октября, в городской больнице № 1 Коркино откроют госпитальную базу на 150 коек для лечения больных коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, сейчас идет подготовка к работе.

«На данный момент идет подготовка госпиталя к работе, оснащение всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и препаратами. Квалифицированный медицинский персонал готов к приему и оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19», — уточнили в ведомстве.

В случае необходимости количество койко-мест может быть увеличено.

Отметим, с 23 сентября ковидную базу на 70 мест открыли на базе областной больницы в Чебаркуле.

В конце июля ковидные госпитали открыли на базе городских больниц Миасса и Верхнеуральска.

По данным регионального Минздрава, на сегодня в больницах на лечении остаются 10 287 человек. За прошедшие сутки заболели 392 человека.