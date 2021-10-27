В Копейске провели рейд на соблюдение масочного режима посетителями ТРК

Штраф за нарушение санитарно-эпидемиологических требований составляет до пяти тысяч рублей

В Копейске во вторник, 26 октября, проверили, как соблюдают масочный режим посетители ТРК «Слава». Всего за прошлую неделю выявили 75 нарушителей, 23 из них — в транспорте, 52 — в общественных местах, сообщает администрация города.

«Копейск, наряду с Челябинском, Магнитогорском и Миассом, с начала третьей волны пандемии дает самый большой прирост по заболеваемости ковидом в области. Госпитальная база в Потанино уже долгое время работает со стопроцентной загрузкой. К сожалению, не все горожане надевают маски в общественных местах, а значит, не вполне адекватно оценивают имеющиеся риски для здоровья», — отметил начальник управления гражданской защиты населения Марат Харисов.⁣

За первое нарушение масочного режима южноуральцам грозит предупреждение или штраф в размере тысячи рублей, за повторное — пяти тысяч рублей.⁣

С 30 октября вход в ТРК Копейска будет осуществляться по QR-коду. Также код потребуется при входе в салоны красоты, фитнес-клубы, организации общественного питания и другие места с массовым пребыванием людей.

С 30 октября по 7 ноября службы жизнеобеспечения будут работать в штатном режиме. В детских садах откроют дежурные группы, в школах и учреждениях дополнительного образования дети уходят на осенние каникулы.

Напомним, в Челябинской области идут проверки соблюдения масочного режима. В городах и селах региона жителей предупреждают о необходимости носить маски в общественных местах. В городских администрациях члены административных комиссий отчитываются о проведенных рейдах.



В Челябинске в отношении нарушителей составили 290 протоколов.