В Копейске открыли дополнительный пункт вакцинации от ковида

Здесь прививают только «Спутником V»

Власти Копейска открыли еще один прививочный пункт, где можно поставить вакцину от коронавируса. Дополнительная бригада медиков ждет горожан во Дворце культуры имени Кирова на улице Карла Маркса, 7, сообщает пресс-служба мэрии.

«Пункт начал функционировать 9 ноября в пилотном режиме и пока открыт по 14 ноября. Если копейчане начнут активно его посещать, то работа пункта будет продлена. Медицинская бригада в ДК прививает вакциной „Спутник V“, поскольку она самая востребованная у жителей», — рассказала заместитель главы по социальному развитию Светлана Логанова.

Прививочный пункт во Дворце имени Кирова работает ежедневно, с 10 до 18 часов, без перерыва на обед.

Также прививочные кабинеты продолжают работать в копейских поликлиниках. Сделать прививку здесь можно даже в выходные дни до обеда.

Ночной пункт вакцинации от ковида работает с 22:00 до 6:00 в травмпункте на улице Бр. Гожевых, 7а.

Полный перечень пунктов вакцинации, работающих в Челябинской области, опубликован на нашем сайте.