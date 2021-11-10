Власти Копейска открыли еще один прививочный пункт, где можно поставить вакцину от коронавируса. Дополнительная бригада медиков ждет горожан во Дворце культуры имени Кирова на улице Карла Маркса, 7, сообщает пресс-служба мэрии.
«Пункт начал функционировать 9 ноября в пилотном режиме и пока открыт по 14 ноября. Если копейчане начнут активно его посещать, то работа пункта будет продлена. Медицинская бригада в ДК прививает вакциной „Спутник V“, поскольку она самая востребованная у жителей», — рассказала заместитель главы по социальному развитию Светлана Логанова.
Прививочный пункт во Дворце имени Кирова работает ежедневно, с 10 до 18 часов, без перерыва на обед.
Также прививочные кабинеты продолжают работать в копейских поликлиниках. Сделать прививку здесь можно даже в выходные дни до обеда.
Ночной пункт вакцинации от ковида работает с 22:00 до 6:00 в травмпункте на улице Бр. Гожевых, 7а.
Полный перечень пунктов вакцинации, работающих в Челябинской области, опубликован на нашем сайте.