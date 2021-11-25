В Челябинской области закрывают еще три ковидные базы

Больницы Челябинска и Магнитогорска возвращаются в плановую медицину

Челябинская область продолжает сокращать ковидные койки. Массовая выписка пациентов позволила областному Минздраву закрыть еще три специализированных отделения. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

В плановую медицину вернутся следующие больницы:

Челябинская городская клиническая больница № 5;

родильный дом № 1 в Магнитогорске;

областной кожно-венерологический диспансер № 3.

Минздрав Челябинской области также напоминает, что выписка коронавирусных пациентов проходит строго по показаниям. Если кому-то еще нужно наблюдение докторов, то его перевозят на ближайшую госпитальную базу.

Накануне в Челябинской области выписали рекордное число пациентов. За один день по всему региону освободили более 900 коек.