В Челябинской области закрывают еще шесть ковидных госпиталей

Свободный коечный фонд позволяет перевести отделения в плановый режим работы

В больницах Южного Урала закрывают шесть ковидных госпиталей и переводят их в плановый режим работы. О таком решении во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба Минздрава Челябинской области.



«Решение о возвращении медицинских учреждений в плановую работу принято в связи с увеличением свободного коечного фонда на ковидных базах и базах долечивания. Выписка пациентов с COVID-19 проходит строго по показаниям. При необходимости пациента переводят на ближайшую госпитальную базу»,— рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Так, закрываются ковидные госпитали на базе челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн, горбольниц Копейска, Аши, городских больниц № 3 Магнитогорска и Миасса, а также районной больницы села Долгодеревенского.

«Решения по управлению коечным фондом принимаются на областном оперативном штабе по распространению СOVID-19. Вновь развернуть ковидное отделение возможно в кратчайшие сроки», — добавили в ведомстве.

Напомним, в конце прошлой недели министерство здравоохранения сообщило о закрытии пяти ковидных госпиталей в Челябинской области.

Как пояснили в Минздраве области, вновь выявляемые случаи коронавирусной инфекции протекают в более легкой форме, пациенты получают все необходимое лечение амбулаторно. Число свободных коек растет, ежедневно проходит достаточно большая выписка. Все это позволяет вернуть медицинские учреждения к плановой помощи, ведь кроме коронавируса люди не перестают обращаться к врачам и с другими заболеваниями.

В случае обострения ситуации, больницы области могут быстро развернуть дополнительные ковидные базы.