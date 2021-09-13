В Челябинской области 364 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 13 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 10,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 364 положительных результата, среди заболевших семь школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 91 тысяча 253 человека.

На лечении остаются 8 тысяч 711 пациентов. Накануне из больниц выписали 270 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 78 тысяч 216 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся пациентах с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 264 южноуральца.

Читайте также: Фонд-2020, который учредила супруга губернатора Ирина Текслер, открывает в Челябинской области физиокабинеты для перенесших ковид. Проходить процедуры здесь можно по полису ОМС.

В аэропорту Челябинска открыли пункт экспресс-тестирования на ковид для туристов.