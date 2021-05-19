В Челябинской области за минувшие сутки 91 человек заболел новой коронавирусной инфекцией. Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 61 тысяча 979 случаев COVID-19.
56 тысяч 432 южноуральца уже выздоровели, 2751 продолжают лечение. А накануне из госпиталей выписали 98 пациентов.
«За прошедшие сутки умерло 8 человек: от COVID-19 — 7 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
За время пандемии южноуральцам провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 6325 тестов.
Стало известно, какие муниципалитеты Челябинской области лидируют по темпам вакцинации.