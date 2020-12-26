В Челябинской области за сутки скончались 15 пациентов с коронавирусом

Инфекцию подхватили еще 316 человек

На сегодняшний день, 26 декабря, в Челябинской области официально зарегистрирован 34 591 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки медики выявили 316 новых случаев, среди заболевших — два школьника. Обновленную статистику озвучили в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро 26 декабря в региональных больницах остаются 11 964 пациента. Они получают все необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— прокомментировали в ведомстве.

За последние сутки выздоровели 146 человек, всего с начала пандемии COVID-19 вылечилось 21 357 южноуральцев. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За минувшие сутки скончались 15 пациентов. От коронавируса: пациент, 91 год; пациент, 78 лет; пациентка, 85 лет; пациент, 88 лет; пациентка, 65 лет; пациентка, 75 лет; пациент, 68 лет; пациент, 71 год; пациентка, 70 лет. От других причин, где ковид был сопутствующим: казеозная пневмония, декомпенсированное легочное сердце — пациент, 40 лет; сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 75 лет; гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, хроническая сердечная недостаточность — пациент, 71 год; ВИЧ-инфекция, туберкулез легких — пациент, 51 год; сахарный диабет, ишемический инфаркт головного мозга — пациент, 64 года; острый панкреатит, постинфарктный кардиосклероз — пациент, 65 лет»,— уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Всего с начала эпидемии коронавируса медики провели 1 188 390 исследований, за последние сутки врачи протестировали 5 697 южноуральцев.