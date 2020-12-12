В Челябинской области за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

На лечении остаются почти 10 тысяч южноуральцев.

На утро 12 декабря в Челябинской области официально зарегистрировано 30247 случаев заболевания коронавирусом. За сутки заболели 300 человек, включая двух школьников. Обновлённую статистику сообщили сегодня в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

«На утро в региональных больницах остаются 9807 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

За последние сутки выздоровели 230 пациентов, всего из больниц с начала пандемии коронавируса выписаны 19360 человек. Классов, закрытых на карантин по COVID-19, в Челябинской области нет.

«За последние сутки скончались 14 человек. От коронавируса: пациентка, 91 год; пациентка, 81 год; пациент, 61 год; пациент, 72 года; пациент, 38 лет; пациентка, 74 года; пациент, 68 лет; пациент, 65 лет; пациент, 82 года. От прочих болезней, где коронавирус был сопутствующим: сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациентка, 95 лет; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь — пациент, 69 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь — пациент, 87 лет; хроническая обструктивная болезнь лёгких, легочно-сердечна недостаточность — пациент, 73 года; сахарный диабет, гипертоническая болезнь — пациент, 48 лет»,— добавили в региональном ведомстве.

Всего с начала пандемии медики провели 1110522 исследования. За последние сутки тесты сдали 8517 южноуральцев.